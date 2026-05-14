Ufficiale Carlo Ancelotti resterà il CT del Brasile anche dopo i Mondiali: annunciato il rinnovo

Il Brasile ha scelto la continuità e ha blindato Carlo Ancelotti fino al 2030. Attraverso un comunicato ufficiale, la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ha annunciato il prolungamento del contratto del commissario tecnico italiano, arrivato sulla panchina del Brasile nel maggio 2025 e ora confermato anche per il prossimo ciclo fino ai Mondali del 2030.

Ancelotti ha commentato così il rinnovo: “Sono arrivato in Brasile un anno fa e ho capito subito cosa rappresenta il calcio per questo Paese”. L’ex allenatore di Milan e Real Madrid ha poi aggiunto: “Abbiamo lavorato per riportare la nazionale ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro”. L’obiettivo principale resta naturalmente la conquista del sesto Mondiale della storia brasiliana, trofeo che manca ormai da diversi anni. Finora Ancelotti ha guidato la Seleção in 10 partite, raccogliendo cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con 18 gol segnati e 8 subiti.

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente della CBF Samir Xaud: “È un giorno storico per il calcio brasiliano. Questo rinnovo rappresenta un passo concreto nel nostro impegno per mantenere il Brasile ai massimi livelli”. L’accordo era in discussione già dall’inizio dell’anno e prevede condizioni economiche simili al precedente contratto. Ancelotti continuerà infatti a essere uno degli allenatori di nazionali più pagati al mondo, con uno stipendio vicino ai 10 milioni di euro annui e bonus legati ai risultati.