Carrick vince, ma non convince lo United. Il club punta Nagelsmann e Kovac per l'estate

Nonostante l’ottimo lavoro di Micheal Carrick, sei vittorie in sette partite, alla guida del Manchester United il club inglese si starebbe guardando attorno per trovare un profilo più importante in vista della prossima stagione. L’ex centrocampista infatti è attualmente ‘ad interim’ e la sua permanenza in panchina non appare certa nonostante i risultati siano dalla sua parte e possa assicurare al club la qualificazione alla prossima Champions League.

La proprietà del club sta però valutando altri nomi per il futuro non essendo del tutto convinti di concedergli le redini della squadra anche nelle prossime stagione. Fra questi nomi, come riporta Team Talk, ci sarebbe anche quello dell’attuale ct della Germania Julian Nagelsmann che però sarà impegnato in Centro e Nord America per circa un mese in estate visto che li si giocherà il Mondiale a cui i tedeschi sono qualificati. L’altro nome che piace porta sempre in Germania: si tratta di Niko Kovac, attualmente alla guida del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riferito dal portale inglese per entrambi l’ostacolo maggiore sarebbe rappresentato dalla mancanza di esperienza in Premier League, specialmente dopo il fallimento di Ruben Amorim in questa stagione. Nagelsmann è stato più volte vicino allo sbarco in Inghilterra, nel 2023 era a un passo dalla firma col Chelsea e successivamente è stato seguito da vicino da Liverpool e Tottenham, e sarebbe pronto ad ascoltare un’eventuale offerta.