Manchester United, Carrick sul suo futuro: "Penso che sia arrivato il momento di far chiarezza"

Il tecnico del Manchester United Michael Carrick è intervenuto in conferenza stampa nel giorno di anti vigilia della sfida sul campo del Sunderland e, tra i vari temi trattati, ha parlato anche del proprio futuro alla guida dei Red Devils la prossima stagione. "Sicuramente la chiarezza è importante", ha detto il manager inglese, che dal suo arrivo è riuscito a trascinare la squadra in Champions League ottenendo 10 vittorie e 2 pareggi in 14 partite.

Carrick ha poi proseguito: "Penso che, andando avanti, sia arrivato il momento - ora che siamo alla fine della stagione -ò di fare chiarezza. Credo che abbiamo concluso bene il campionato, ci siamo messi in una buona posizione e, ovviamente, c’è anche la questione del mio ruolo e di come potrà evolversi in futuro".

Infine, ha sottolineato come ben presto si metterà al tavolo con la società per discuterne: "È semplicemente il momento naturale per parlarne. Si era sempre detto che ne avremmo discusso verso la fine della stagione, se non proprio al termine. Quindi, a dire il vero, non è cambiato nulla".