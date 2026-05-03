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Il Manchester United torna in Champions: a quando risale l'ultima partita nell'Europa che conta

Il Manchester United torna in Champions: a quando risale l'ultima partita nell'Europa che contaTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 19:33Calcio estero
Daniele Najjar

Il Manchester United non si ferma più: 3-2 al Liverpool, battuto e staccato in classifica, con il terzo posto blindato e la matematica certezza di essere tornato in Champions League. La rimonta in classifica porta la firma di Michael Carrick, abile a riportare normalità ed entusiasmo ad un ambiente calcisticamente depresso.

I Red Devils tornano dunque a calcare i campi della massima competizione europea, dopo due anni di assenza. L'ultima partita giocata dal Manchester United in Champions League infatti risale al 12 dicembre 2023, con una sconfitta interna per 0-1 per mano del Bayern Monaco che aveva sancito l'uscita ai gironi in quella edizione.

L'ultima volta che il Manchester United ha giocato una partita ad eliminazione diretta in Champions è stata invece nel 2021/22, quando è arrivato fino agli ottavi di finale. Un periodo di anonimato che fa notizia dato che parliamo di una squadra che ha fatto la storia di questa competizione, vincendola tre volte ed essendo spesso protagonista assoluta nella sua gloriosa storia.

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