Celtic, il traghettatore O'Neill saluterà domenica. Individuato il nuovo tecnico

Il Celtic si appresta a chiudere per il nuovo allenatore. Per la sfida di domenica contro l'Hibernian siederà in panchina, presumibilmente per l'ultima volta, il traghettatore Martin O'Neill. Il 73enne ha fin qui guidato gli hoops in sei partite dopo le dimissioni di Brendan Rodgers, vincendone cinque.

I campioni di Scozia stanno per chiudere con Wilfried Nancy, attualmente alla guida del Columbus Crew. A confermare l'imminente addio di O'Neill è lo stesso tecnico, che ha dichiarato in merito: "Ho parlato con un paio di membri del consiglio di amministrazione che mi hanno detto che dall'altra parte le cose stanno decisamente progredendo".