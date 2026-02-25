Chelsea e West Ham nei guai: la FA multa i due club per oltre 300mila sterline

Costa cara a Chelsea e West Ham la rissa avvenuta lo scorso 31 gennaio. La Football Association (FA) ha infatti multato i due club per circa 300mila sterline a testa. I due club infatti, che hanno ammesso le loro colpe, non hanno garantito che i propri giocatori si comportassero in maniera adeguata. Questa la nota della FA:

"Una Commissione di Regolamentazione indipendente ha multato il Chelsea FC e il West Ham United FC per la rissa di massa avvenuta durante la partita di Premier League di sabato 31 gennaio 2026.

È stato affermato che il Chelsea FC non ha garantito che i suoi giocatori non si comportassero in modo improprio e/o provocatorio intorno al 95° minuto. È stato anche affermato che il West Ham United FC non ha garantito che i suoi giocatori non si comportassero in modo improprio e/o provocatorio e/o violento in quel momento.

Entrambi i club hanno successivamente ammesso le accuse a loro carico. La Commissione di Regolamentazione ha imposto multe di 325.000 e 300.000 sterline rispettivamente al Chelsea FC e al West Ham United FC a seguito di un'udienza; le motivazioni scritte di queste decisioni sono disponibili di seguito".