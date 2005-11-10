Ufficiale Chelsea, ufficiale Morgan Rogers per quasi 140 milioni: "Motivato da Xabi Alonso"

Ora è ufficiale: Morgan Rogers è un nuovo giocatore del Chelsea per 117 milioni di sterline. Incasso record per l'Aston Villa, i dettagli del contratto

"Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale inglese Morgan Rogers dall'Aston Villa". Comincia così il comunicato ufficiale dei Blues sull'acquisto di mister 117 milioni di sterline (circa 140 milioni di euro), dopo aver firmato un contratto valido fino al 2033. L'Aston Villa viene riempito d'oro per una cessione record, mentre il trequartista 23enne si aggregerà alla rosa guidata da Xabi Alonso in vista della stagione 2026/27.

Le prime parole

"Sono davvero entusiasta", ha dichiarato Rogers ai canali ufficiali del club londinese. "Per me il Chelsea è il club più grande di Londra, una squadra che ho sempre ammirato fin da bambino. Sono molto motivato dal progetto del nuovo allenatore, dai giocatori in rosa e dalla direzione che il club sta intraprendendo. È per questo che sono qui e non vedo l'ora di cominciare".

Il suo cammino

Morgan Rogers arriva al Chelsea dopo essersi affermato come uno dei giovani talenti offensivi di maggior rilievo della Premier League. Durante la sua esperienza all'Aston Villa, tra reti e assist ha fatto registrare un contributo attivo a 40 gol in 85 presenze in Premier League, trascinando il club delle Midlands a conquistare un piazzamento tra le prime quattro prima di sollevare al cielo il trofeo della UEFA Europa League la scorsa stagione. Dal suo esordio con la nazionale maggiore inglese nel novembre 2024, Rogers è diventato un punto fermo dei Three Lions, collezionando 22 presenze e rappresentando il proprio Paese ai recenti Mondiali di calcio.