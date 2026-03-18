Chelsea out dalla Champions, Enzo Fernandez non chiude all'addio: "Vedremo dopo i Mondiali"

L'eliminazione del Chelsea dalla Champions League è stata dolorosa, il PSG campione d'Europa in carica non ha avuto pietà e dopo il 5-2 dell'andata ha distrutto i Blues 3-0 a Stamford Bridge ieri sera. Morali a terra e teste basse per i giocatori di Rosenior, mentre nel post-partita hanno fatto il giro del mondo le dichiarazioni di Enzo Fernandez.

Il centrocampista argentino ha parlato del suo futuro con il Chelsea alla domanda del giornalista inviato di ESPN Argentina: "Se resterò anche la prossima stagione? Non lo so, ora sto pensando a quello che succede qui. Mancano otto partite e la FA Cup, poi c'è il Mondiale. E poi si vedrà", si è limitato a dire il classe 2001. "Vedremo", la chiusura finale che ha lasciato qualche dubbio sul tema, quasi come se Enzo Fernandez avesse qualche dubbio a riguardo.

Intanto l'ex Benfica, arrivato al Chelsea nel 2023 dopo una cifra faraonica (121 milioni di euro), è legato da un contratto duraturo con il club fino all'estate del 2032. Di certo gli occhi dei club d'élite d'Europa sono fissi su Enzo Fernandez, che da campione del Mondo in carica e campione di Conference League la scorsa stagione potrebbe anche pensare ad un cambio di maglia. Di certo di chiusure ufficiali in merito a un possibile addio il centrocampista argentino non ne ha date, e questo già vale come campanello d'allarme per i tifosi Blues.