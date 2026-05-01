Chelsea, Enzo Fernandez a Madrid. L'agente: "Ha amici lì. Futuro? Dopo il Mondiale vedremo"

Javier Pastore, agente di Enzo Fernandez, è tornato a proferire parola pubblicamente. Tutto per chiarire i rumor generati nelle ultime settimane, che hanno accostato il centrocampista argentino al Real Madrid, dichiarando senza giri di parole: "Si dicono tante cose, ma la verità è che non sta succedendo nulla. Lui è concentrato sul finire la stagione nel miglior modo possibile al Chelsea".

A distanza di poche settimane dalla sospensione di 2 giornate impartita dal Chelsea per dichiarazioni troppo "vicine" al Real e la perdita della fascia di capitano, il rappresentante del classe 2001 ha aggiunto: "È vero che ha rilasciato dichiarazioni che forse non sono state del tutto adeguate al momento, ma nulla di più. In realtà non ha detto nulla di strano, ha solo parlato di Madrid, che gli piace molto". Eppure nei giorni in cui non era tenuto a rimanere a Londra, Enzo Fernandez non ha perso tempo per fare capolino nella capitale spagnola: "Ogni volta che ha dei giorni liberi viene a Madrid perché ci sono io, perché ha degli amici lì, ma non c'è altro dietro".

Ma sul futuro del suo assistito, nonché campione del Mondo in carica, Pastore ha dichiarato: "L'obiettivo è finire bene l'anno al Chelsea, disputare un buon Mondiale e poi, dopo, vedremo". Una frase che non chiude nessuna porta, ma che al momento non ne apre nessuna di concreta. Mentre il Real Madrid resta alla finestra, interessato della vicenda Enzo Fernandez per rinforzare la mediana delle merengues.