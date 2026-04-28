Sospensione, gol e finale di FA Cup: Fernandez si regala due giorni di relax. E dove se non a Madrid?

"Come dico sempre a mia moglie Valu, se dovessi scegliere una città in cui vivere in Europa, mi piacerebbe molto Madrid. Amo Madrid. È molto simile a Buenos Aires, anche per il cibo". Qualche settimana fa, queste parole erano costate ad Enzo Fernandez due settimane di sospensione, per decisione del Chelsea. E indovinate in quale città ha passato il weekend il giovane centrocampista argentino, nonché capitano dei Blues?

Tutti a Madrid a vedere il tennis

Fernández ha scelto la cornice di Madrid per godersi i pochi giorni di riposo concessi dal Chelsea, regalandosi un'evasione in compagnia dei compagni di squadra Marc Cucurella e João Pedro. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il metronomo della nazionale argentina è stato avvistato tra le strade della capitale spagnola e, successivamente, sulle tribune del Mutua Madrid Open. La passione per il tennis non è una novità per il centrocampista, già presente al torneo lo scorso anno, e questa breve parentesi arriva sulla scia dell'entusiasmo per la conquista della finale di FA Cup contro il Leeds.

Tuttavia, il blitz madrileno ha sollevato un polverone mediatico che va ben oltre la semplice cronaca mondana. A rendere "sensibile" la presenza del Campione del Mondo 2022 in terra spagnola sono i precedenti sopracitati. Resta da capire se questo soggiorno servirà a ricaricare le pile in vista della finale o se alimenterà ulteriormente le tensioni mai del tutto sopite tra lo Stamford Bridge e il suo talentuoso numero otto.