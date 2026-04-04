Clamoroso tonfo del Real: perde 2-1 contro il Maiorca, letale il gol dell'ex Lazio Muriqi
Dura sconfitta del Real Madrid, che potrebbe dire addio alla Liga già stasera. Il Maiorca invece ottiene una vittoria vitale per uscire dalla zona retrocessione, merito dell'ex Lazio Muriqi: il centravanti kosovaro ha messo lo zampino sul gol del sorpasso insperato (2-1) al 91'. Inutile la rete di Militao (88') a pareggiare momentaneamente la partita dopo la rete in apertura di Morlanes (41').
Il Barcellona se la ride. In caso di vittoria questa sera nel big match contro l'Atletico Madrid al Metropolitano Yamal e compagni si porterebbero a +7, solissimi in vetta.
La 30a giornata
Venerdì 3 aprile
Rayo Vallecano - Elche 1-0
Sabato 4 aprile
Real Sociedad - Levante 2-0
Maiorca - Real Madrid 2-1
Betis Siviglia - Espanyol
Atletico Madrid - Barcellona
Domenica 5 aprile
Getafe - Athletic Bilbao
Valenica - Celta Vigo
Oviedo - Siviglia
Alaves - Osasuna
Lunedì 6 aprile
Girona - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 73
2. Real Madrid 69
3. Villarreal 58
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 44
6. Real Sociedad 41
7. Celta Vigo 41
8. Getafe 38
9. Athletic 38
10. Osasuna 37
11. Espanyol 37
12. Rato Vallecano 35
13. Valencia 35
14. Girona 34
15. Siviglia 31
16. Alavés 31
17. Maiorca 31
18. Elche 29
19. Levante 26
20. Oviedo 21
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
18 reti: Muriqi (Maiorca)
14 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
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