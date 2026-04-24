Vedat Muriqi, il bidone della Lazio che a Mallorca vogliono come Pallone d'Oro

Vedat Muriqi era il grande colpo della Lazio del 2020. Un Pirata, un attaccante che poteva fare coppia con Immobile oppure essere il riferimento centrale da solo. Tare sborsò 20 milioni di euro per acquistarlo con l'idea che fosse la svolta. Gol alla Lazio? Uno in trentotto partite, un anno e mezzo senza riuscire a fare la differenza.

Queste le parole durante la sua presentazione. "È un onore essere qui. Farò del mio meglio: sarò il Muriqi della Lazio, non l'Ibra della Lazio. Ci sono delle differenze con la Turchia. Il mio primo obiettivo è quello di aiutare la squadra a raggiungere i traguardi. Quando sono arrivato ho ricevuto molti messaggi dai tifosi, gli ho rassicurati sul mio impegno. Doppia cifra? Non voglio avere troppa pressione per i gol, anche se questa mi permette di raggiungere sempre il successo. Sono un giocatore che ama partecipare con la squadra, non sono un solista. Ho avuto tantissime offerte, ma ho scelto la Lazio per il modo di giocare e per il ds Tare, che viene dall'Albania. È stata la mia prima scelta".

Nel 2022 andò al Mallorca, che poi decise di acquistarlo. Questa, invece, è la migliore stagione della sua carriera, con ventuno gol in trenta partite con i tifosi delle Baleari che intonano il canto "Muriqi pallone d'Oro". Non succederà. Oggi Vedat Muriqi compie 32 anni.