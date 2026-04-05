Colombia preoccupata per James Rodriguez, "in convalescenza" dopo grave disidratazione

La Colombia trema per il suo capitano: James Rodriguez è in ospedale a due mesi dai Mondiali. La situazione di James Rodriguez suscita serie preoccupazioni, dopo essere uscito all'ora di gioco nel match amichevole contro la Francia lo scorso fine settimana nei pressi di Washington (perso 3-1). Subito dopo la partita, l'ex Real Madrid e leader dei Cafeteros è stato ricoverato in ospedale per una grave disidratazione, forse legata a una gastroenterite.

La stella di 34 anni, con 124 presenze e 31 gol in Nazionale, ha trascorso tre giorni in ospedale prima di poter tornare a casa, e da allora non è più riapparso in campo. Al momento di annunciare il suo forfait per la gara contro gli LA Galaxy in MLS (persa 1-2), il Minnesota United - con il quale ha firmato lo scorso 6 febbraio - ha parlato di un problema fisico "grave", alimentando ulteriormente le apprensioni dei tifosi colombiani e della Federazione.

L'allenatore del Minnesota Cameron Knowles ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di James Rodriguez: "La situazione di James si evolve giorno dopo giorno. È seguito dal nostro staff medico e attualmente si trova a casa in convalescenza. I medici sono in costante contatto con lui e lo visiteranno regolarmente; riprenderà gradualmente l'allenamento non appena lo riterranno idoneo", le parole riprese da El Tiempo.

Dal suo arrivo nel Midwest lo scorso febbraio, dopo il flop in Messico con il Leon FC, James Rodriguez ha disputato solo 41 minuti in due presenze in campo. "Ha saltato la preparazione pre-stagionale, il che ha reso tutto più complicato. Ma se guardiamo al modo in cui si è integrato nel gruppo, al suo professionismo e al suo impatto sulla squadra, è eccezionale. Lavora duramente ogni giorno e speriamo che si riprenda presto per poterlo riavere tra noi", ha concluso il tecnico del Minnesota. Di certo l'ex Bayern Monaco ed Everton, tra le altre, non vorrà perdersi l'ultima opportunità di disputare un Mondiale di calcio visto che nel 2022 mancò l'edizione in Qatar.