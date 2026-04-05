Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Colombia preoccupata per James Rodriguez, "in convalescenza" dopo grave disidratazione

Colombia preoccupata per James Rodriguez, "in convalescenza" dopo grave disidratazioneTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
ieri alle 20:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

La Colombia trema per il suo capitano: James Rodriguez è in ospedale a due mesi dai Mondiali. La situazione di James Rodriguez suscita serie preoccupazioni, dopo essere uscito all'ora di gioco nel match amichevole contro la Francia lo scorso fine settimana nei pressi di Washington (perso 3-1). Subito dopo la partita, l'ex Real Madrid e leader dei Cafeteros è stato ricoverato in ospedale per una grave disidratazione, forse legata a una gastroenterite.

La stella di 34 anni, con 124 presenze e 31 gol in Nazionale, ha trascorso tre giorni in ospedale prima di poter tornare a casa, e da allora non è più riapparso in campo. Al momento di annunciare il suo forfait per la gara contro gli LA Galaxy in MLS (persa 1-2), il Minnesota United - con il quale ha firmato lo scorso 6 febbraio - ha parlato di un problema fisico "grave", alimentando ulteriormente le apprensioni dei tifosi colombiani e della Federazione.

L'allenatore del Minnesota Cameron Knowles ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di James Rodriguez: "La situazione di James si evolve giorno dopo giorno. È seguito dal nostro staff medico e attualmente si trova a casa in convalescenza. I medici sono in costante contatto con lui e lo visiteranno regolarmente; riprenderà gradualmente l'allenamento non appena lo riterranno idoneo", le parole riprese da El Tiempo.

Dal suo arrivo nel Midwest lo scorso febbraio, dopo il flop in Messico con il Leon FC, James Rodriguez ha disputato solo 41 minuti in due presenze in campo. "Ha saltato la preparazione pre-stagionale, il che ha reso tutto più complicato. Ma se guardiamo al modo in cui si è integrato nel gruppo, al suo professionismo e al suo impatto sulla squadra, è eccezionale. Lavora duramente ogni giorno e speriamo che si riprenda presto per poterlo riavere tra noi", ha concluso il tecnico del Minnesota. Di certo l'ex Bayern Monaco ed Everton, tra le altre, non vorrà perdersi l'ultima opportunità di disputare un Mondiale di calcio visto che nel 2022 mancò l'edizione in Qatar.

Articoli correlati
Colombia, allarme James: scarsa forma e infortuni mettono in dubbio il leader verso... Colombia, allarme James: scarsa forma e infortuni mettono in dubbio il leader verso il Mondiale
Spavento James Rodriguez: ricoverato in ospedale dopo una partita con la Colombia... Spavento James Rodriguez: ricoverato in ospedale dopo una partita con la Colombia
Lavorare in Minnesota ai tempi dell'ICE: anche James Rodriguez ha avuto problemi... Lavorare in Minnesota ai tempi dell'ICE: anche James Rodriguez ha avuto problemi (risolti)
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, il rinnovo di Vinicius è in stand-by: 5 big di Premier sulle tracce... Real Madrid, il rinnovo di Vinicius è in stand-by: 5 big di Premier sulle tracce del brasiliano
LaLiga, l'Osasuna non va oltre il 2-2 contro l'Alaves: segnano gli ex Serie A Budimir... LaLiga, l'Osasuna non va oltre il 2-2 contro l'Alaves: segnano gli ex Serie A Budimir e Boye
Ligue 1, il Marsiglia si sveglia tardi e il Monaco lo batte 2-1 aggacciandolo in... Ligue 1, il Marsiglia si sveglia tardi e il Monaco lo batte 2-1 aggacciandolo in classifica
Saudi Pro League, l'ex Roma Wijnaldum trascina l'Al Ettifaq: i risultati di oggi... Saudi Pro League, l'ex Roma Wijnaldum trascina l'Al Ettifaq: i risultati di oggi e la classifica
"Giocherebbe anche in sedia a rotelle": Bayern, Kane stringerà i denti contro il... "Giocherebbe anche in sedia a rotelle": Bayern, Kane stringerà i denti contro il Real Madrid
Fonseca, il sogno Champions si sgretola? Il Lione non vince più, ora calendario da... Fonseca, il sogno Champions si sgretola? Il Lione non vince più, ora calendario da incubo
Leeds, semifinale di FA Cup contro il Chelsea: "La magia del calcio. Abbiamo studiato... Leeds, semifinale di FA Cup contro il Chelsea: "La magia del calcio. Abbiamo studiato i rigori"
Rimontato dal West Ham, gol annullato a Castellanos. Ma è favola Leeds in FA Cup Rimontato dal West Ham, gol annullato a Castellanos. Ma è favola Leeds in FA Cup
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio. 
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter risponde a tutte le voci: Roma annientata: 5-2 e scatto per lo Scudetto
Immagine top news n.1 Serata da incubo a San Siro per la Roma: Gasperini, il quarto posto e il messaggio al club
Immagine top news n.2 Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro da sballo, Thuram ritrova il sorriso. Roma, serata da dimenticare
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter riprende la marcia scudetto. Como e Juve ringraziano
Immagine top news n.4 L'Inter abbatte la Roma e manda un messaggio a Milan e Napoli: 5-2 senza appello a San Siro
Immagine top news n.5 Marotta: "Bastoni? Linciaggio vergognoso, non ci sono gli estremi per andare via"
Immagine top news n.6 Adams entra e segna, il Torino espugna Pisa: 0-1 alla Cetilar e i granata si tolgono dai guai
Immagine top news n.7 Bologna non è Torino: nuova vita e secondo gol per Joao Mario, che ora spinge per restare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio chiede 30 milioni, in attacco occhi su Retegui e Castro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
Immagine news podcast n.3 "Più italiani in lista, la ripartenza del calcio inizia da qui". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Prima le idee di un ex campione, poi il nuovo ct: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Orlando: "Inter-Roma è decisiva. Napoli può vincerle tutte ora"
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Italia, no a Malagò. Questa Nazionale manca di personalità"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma involuta. Milan, se perdi comincia a guardarti dietro"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 aprile
Immagine news Serie A n.2 Torino, Adams torna sul gol: "Pedersen voleva calciare, tra i primi assist in granata"
Immagine news Serie A n.3 Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale". Primi contatti con la Juve
Immagine news Serie A n.4 Torino, Ismajli: "Con D'Aversa siamo cambiati. Salvezza? Tranquilli, ma non molliamo"
Immagine news Serie A n.5 L'ex subcommissario Costacurta: "Tutti i giocatori che passano dalle seconde squadre le esaltano"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Leris: "Dobbiamo spingere fino alla fine, ci sono poche partite e teniamo duro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si è aperta la 33ª giornata: successi importanti in testa per Frosinone e Palermo
Immagine news Serie B n.2 Padova, Ghiglione: "Serie di sconfitte inusuale, ma i tifosi sono con noi"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Stiamo facendo un campionato importante, meno bene dopo il rosso"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Ballardini: "Atteggiamento giusto, abbiamo dato tutto. Barbera emozionante"
Immagine news Serie B n.5 Latina, Volpe guarda avanti: "Serve equilibrio per ripartire, il gruppo sta bene"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Palermo piega l'Avellino davanti agli occhi di Mattarella: finisce 2-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena amaro: "Troppi errori, dobbiamo ritrovare equilibrio"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Pasquetta di lavoro, ma è quello che ci piace: stare in campo"
Immagine news Serie C n.3 Giannitti sul minutaggio degli under: "Bisognerebbe cercare più la qualità. E valorizzarla"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Tonucci: "A un passo dall’impresa, ma usciamo a testa alta"
Immagine news Serie C n.5 Albinoleffe, Lopez: "Playoff obiettivo concreto, servirà l’atteggiamento giusto"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, procede la trattativa con Rufini per la cessione: modalità e cifre dell'operazione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Roma
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bosnia-Erzegovina Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…