Ufficiale Colpo in attacco per il Tottenham. Ufficiale l'arrivo dal Lipsia di Timo Werner

vedi letture

Colpo in attacco per il Tottenham, gli Spurs hanno annunciato l'arrivo di Timo Werner dal Lipsia. Il nazionale tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto, indosserà la maglia numero 16.