Werner-Lipsia è di nuovo addio. Il tedesco pronto a volare in MLS: c'è il San José Earthquakes

La terza esperienza al RB Lipsia, dove è tornato dopo un biennio passato al Tottenham in cui non ha brillato (tre gol in 48 presenze), sembra essere ormai terminata per Timo Werner. L’attaccante, che è sceso in campo solo per 13 minuti spalmati in tre gare in questa stagione, è infatti in procinto di volare oltreoceano.

Secondo quanto si legge su Kicker.de il classe ‘96 sarebbe a un passo dal trovare l’accodo con il San Jose Earthquakes, club di Major League Soccer (MLS) con cui dovrebbe firmare un contratto per la prossima stagione. Prima di questo però Werner dovrà trovare l’accordo con il Lipsia per risolvere il rapporto, in scadenza a giugno, con il club tedesco che dovrà pagargli una buonuscita.

Werner si era messo in luce proprio con il Lipsia nel 2016/17 quando mise a segno 21 reti in 31 presenze per poi lasciare la Germania nel 2020/21 per approdare al Chelsea dove però non ha trovato fortuna con solo 23 gol segnati in 89 presenze, da qui il ritorno al Lipsia in tono minore nel 2022/23 e poi il nuovo tentativo infruttuoso con il Tottenham in Premier League. Il centravanti tedesco dunque si appresta a lasciare il club biancorosso dove vanta uno score importantissimo: 113 gol in 216 presenze.