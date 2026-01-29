Ufficiale Timo Werner lascia l'Europa e vola in MLS a 29 anni: addio al Lipsia, è del San José Earthquakes

Ora è ufficiale: Timo Werner lascia la Germania e l'Europa e vola in Major League Soccer statunitense. Il centravanti tedesco ha detto addio al Lipsia, firmando il nuovo accordo con i San José Earthquakes. Dopo aver risolto il proprio contratto con il Lipsia, Werner ha completato le visite mediche in questo giovedì ed è pronto a dare il proprio contributo a partire dalla nuova stagione americana a partire da fine di febbraio. Werner ha giocato un totale di 216 partite per il Lipsia. L'ex nazionale tedesco ha segnato 113 gol.

Questo il comunicato del suo nuovo club: "I San Jose Earthquakes hanno annunciato oggi di aver acquisito Timo Werner dalla squadra tedesca della Bundesliga Red Bull Leipzig su un trasferimento permanente. Il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Il nazionale tedesco arriva alla Major League Soccer come il più grande acquisto nella storia dei Earthquakes dopo un'illustre carriera europea che include un titolo UEFA Champions League e una parata di trofei praticamente a tutti i livelli. Werner, che occuperà uno slot del roster internazionale, si unirà ufficialmente ai Earthquakes in attesa di ricevere il suo visto P-1 e il certificato di trasferimento internazionale (ITC)".

"Siamo entusiasti di avere Timo Werner", ha detto il direttore sportivo dei Earthquakes e allenatore Bruce Arena. "Penso che sarà un eccellente acquisto per la nostra squadra, e non vediamo l'ora che venga a San Jose. Avere un giocatore del calibro di Timo in arrivo è semplicemente eccezionale per il club e la comunità. Credo che ci offrirà qualità sul campo, esperienza e leadership".