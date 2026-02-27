Werner finalmente negli USA: la politica sull'immigrazione di Trump ha causato ritardi

Timo Werner ha lasciato la Bundesliga e il Lipsia per trasferirsi in MLS, ai San Jose Earthquakes. Uno dei più importanti colpi del mercato americano, anche se l'ex Tottenham è rimasto in Germania fino a giovedì scorso, allenandosi regolarmente con il suo vecchio club

Il quotidiano tedesco BILD ha chiarito il motivo del ritardo: problemi burocratici legati al visto di lavoro. A causa delle rigide politiche sull’immigrazione introdotte dall’amministrazione Trump, Werner non poteva recarsi negli Stati Uniti senza il visto appropriato. L’attaccante ha quindi dovuto attendere più a lungo del previsto per completare le pratiche, recandosi persino all’ambasciata americana per sbloccare la situazione.

La buona notizia è che tutto sembra ormai risolto: nelle ultime ore Werner ha finalmente preso l’aereo per gli Stati Uniti, pronto a iniziare la sua nuova avventura in MLS. L’arrivo del bomber tedesco rappresenta un rinforzo di spessore per la squadra californiana, che potrà contare sulle sue doti offensive dopo il lungo periodo di attesa e attesa burocratica. Con il trasferimento completato, i tifosi attendono con entusiasmo il debutto di Werner, sperando che possa subito lasciare il segno in un campionato sempre più importante.