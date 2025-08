Ufficiale Colpo storico per il calcio thailandese: Andros Townsend firma con il Kanchanaburi Power

Con una mossa sorprendente, la neo-promossa Kanchanaburi Power FC ha ufficializzato l'ingaggio di Andros Townsend. L'ex nazionale inglese di 32 anni lascia la Turchia e l'Antalyaspor e si trasferisce quindi in Thailandia.

Questo trasferimento di alto profilo segna un momento storico per ilclub, che acquisisce un giocatore con una grande esperienza in Premier League e destinato a rinforzare la rosa in vista della stagione 2025/26 della Thai League 1. Townsend, che ha iniziato la sua carriera al Tottenham Hotspur, ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2009. Dopo diverse esperienze in prestito nelle leghe minori inglesi, ha ottenuto un trasferimento permanente al Newcastle United nel 2016 per 12 milioni di sterline, per poi passare al Crystal Palace nello stesso anno per 13 milioni, diventando un titolare fisso in Premier League.

Dopo esperienze con Everton e Luton Town, Townsend ha proseguito la sua carriera in Turchia con l'Antalyaspor, ma ora ha deciso di intraprendere una nuova sfida in Thailandia, con l'ambizione di lasciare il segno. Oltre a Townsend, il Kanchanaburi Power FC ha anche acquisito l'attaccante Ezequiel Aguero, bomber della nazionale malese.