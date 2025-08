Ufficiale Addio Oviedo, Paulino De la Fuente è un nuovo giocatore del Real Saragozza

Il Real Saragozza ha annunciato di aver raggiunto un principio d’accordo con Paulino De la Fuente, attaccante spagnolo classe 1997, che ha firmato un contratto biennale con il club aragonese dopo aver superato le consuete visite mediche.

Nato a Santander il 27 giugno 1997, Paulino è un giocatore offensivo estremamente duttile, capace di ricoprire diverse posizioni nel reparto avanzato, anche se il suo ruolo naturale resta quello di esterno destro. Formatosi nei settori giovanili di Atlético Madrid e Inter, ha poi compiuto il salto tra i professionisti con il Deportivo Alavés, club con cui ha anche esordito in Liga nella stagione 2019-20, collezionando tre presenze nella massima serie.

Dopo essersi messo in luce in Segunda División con le maglie di UD Logroñés e Málaga CF, Paulino ha scelto l’esperienza estera trasferendosi in Messico, dove ha vinto il Torneo Apertura 2022-23 con il Pachuca. Nel 2023 è rientrato in Spagna, firmando con il Real Oviedo, con cui ha contribuito da protagonista alla promozione in Liga ottenuta la scorsa stagione. Con quasi 200 presenze da professionista, Paulino arriva a La Romareda come profilo esperto e rodato per affrontare al meglio la stagione di LaLiga Hypermotion.