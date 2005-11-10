Ufficiale Secondo colpo del Tottenham di De Zerbi, ancora a parametro zero: ecco Senesi

Secondo acquisto per il Tottenham di Roberto De Zerbi. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'arrivo di Andy Robertson, ecco un altro top a parametro zero: dal 1° luglio Marcos Senesi vestirà la maglia degli Spurs. Lo annuncia il club londinese con un comunicato ufficiale.

Joining the Spurs family 🫡 pic.twitter.com/FRRPI49NNw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026

Le prime parole di Senesi al Tottenham

29 anni, Senesi lascia dopo 4 stagioni al Bournemouth. Queste le sue prime parole da giocatore del Tottenham: "Essere un giocatore del Tottenham Hotspur è una sensazione davvero speciale. Fin dal primo momento, il Club ha dimostrato perché mi vuole e quanto desidera che io faccia parte del progetto che sta costruendo. È entusiasmante e non vedo l'ora di esserne coinvolto. Ogni volta che scenderò in campo, farò del mio meglio per rendere orgogliosi i tifosi e riportare il Club al posto che gli spetta. Voglio vincere trofei con il Tottenham e farò tutto il possibile per far sì che ciò accada".