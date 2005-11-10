Ufficiale Ecco il primo rinforzo per De Zerbi: il Tottenham annuncia l'ingaggio di Andy Robertson

Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Andy Robertson, che si unirà alla squadra a partire dal 1° luglio, una volta scaduto il suo contratto con il Liverpool. Un’operazione a parametro zero che porta in rosa uno dei terzini sinistri più esperti e vincenti dell’era moderna.

Nel comunicato, il direttore sportivo Johan Lange ha sottolineato il valore dell’operazione senza mezzi termini: "Siamo felici di accogliere Andy. È uno dei migliori terzini sinistri di sempre in Premier League e migliorerà immediatamente la squadra". Lange ha poi aggiunto come leadership, professionalità e mentalità vincente siano elementi centrali del profilo dello scozzese, evidenziando la sua costante presenza ai massimi livelli e la capacità di incidere nei momenti decisivi.

Sulla stessa linea anche il tecnico Roberto De Zerbi, che ha espresso grande entusiasmo per il nuovo innesto: "Lo seguo da anni, porterà qualità tecnica, esperienza e mentalità vincente. È un giocatore che può fare la differenza dentro e fuori dal campo". Robertson arriva dopo nove stagioni ad Anfield, dove ha vissuto il periodo più brillante della sua carriera, conquistando tutti i principali trofei: dalla Champions League alla Premier League, passando per Supercoppa UEFA, Mondiale per Club, FA Cup, League Cup e Community Shield. Con i Reds è stato anche vice-capitano, diventando una figura centrale nello spogliatoio.

La sua carriera è una parabola di crescita continua: dagli inizi al Queen’s Park, fino alla consacrazione con l'Hull City e poi il salto di livello al Liverpool nel 2017, dove si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale. Capitano della Scozia, con cui ha partecipato a più Europei e guidato la squadra anche alla qualificazione al Mondiale, Robertson porta con sé leadership, esperienza e mentalità da vincente.