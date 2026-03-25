Con o senza Rosenior, il Chelsea ripoterà Penders a Londra: è in prestito allo Strasburgo

A prescindere da chi sarà il prossimo allenatore, il Chelsea sembra aver già preso una decisione chiara. Il club londinese sta già pianificando le prossime mosse sul mercato e k’idea della dirigenza è quella di intervenire in modo mirato, con almeno tre innesti: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Un rinforzo per reparto, dunque, per rendere la rosa più completa e competitiva.

Resta invece ancora aperta la questione portiere. Né lo staff tecnico né la dirigenza hanno deciso se intervenire in quel ruolo, ma una certezza c’è già: il ritorno di Mike Penders dal prestito allo Strasburgo. Il giovane estremo difensore conosce bene Liam Rosenior e, qualora quest'ultimo restasse alla guida dei londinesi, potrebbe avere un’occasione concreta per giocarsi il posto da titolare.

Situazione diversa per gli attuali portieri dei Blues, Robert Sánchez e Filip Jørgensen, che finora non hanno pienamente convinto. Le loro prestazioni non hanno dato le garanzie sperate e il loro futuro resta in bilico. Il Chelsea, dunque, si prepara a una nuova fase: ancora da decidere chi sarà l'allenatore, ma cambiamenti mirati sul campo, con l’obiettivo di tornare protagonista ai massimi livelli.