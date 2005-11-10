Roma, Ndicka in bilico: Inter, Tottenham e Marsiglia alla finestra. Intanto sono in stand-by 3 rinnovi

La Roma continua a lavorare dietro le quinte senza particolare preoccupazione per il ritardo nell’ufficializzazione di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Il dirigente, ancora legato all’Atalanta per alcune questioni burocratiche, è già operativo e in costante contatto con Gian Piero Gasperini, che attende con impazienza sviluppi concreti sul mercato. Da lunedì il suo coinvolgimento dovrebbe aumentare ulteriormente, mentre il club ha già richiesto una deroga alla Lega per consentirgli di partecipare alle riunioni istituzionali prima della data prevista del 1° luglio.

L’allenatore giallorosso ha indicato chiaramente le proprie esigenze, chiedendo che almeno due dei tre rinforzi considerati prioritari siano a disposizione già all’inizio del ritiro estivo, fissato per il 13 luglio. Tra i nomi più graditi resta quello di Mason Greenwood, seguito però anche dal Fenerbahce, dove uno dei candidati alla presidenza ha dichiarato di aver raggiunto un’intesa con l’attaccante.

Sul tavolo ci sono inoltre i rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. I tre giocatori hanno manifestato la volontà di proseguire l’esperienza nella Capitale, ma le trattative sono rimaste sospese dopo l’uscita di scena di Ricky Massara. Gli accordi di massima sembrano esserci, ma mancano ancora le firme definitive. Anche il futuro di Evan Ndicka resta in bilico. Tottenham, Inter e Marsiglia seguono con attenzione il difensore ivoriano, valutato circa 35 milioni di euro. Tuttavia, come per gli altri elementi chiave della rosa, il richiamo della Champions League rappresenta un fattore decisivo che potrebbe favorire la permanenza a Trigoria.