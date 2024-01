Ufficiale Continua la storia d'amore fra Barrenetxea e la Real Sociedad. Rinnovo fino al 2030

vedi letture

Continua la storia d'amore fra la Real Sociedas e Ander Barrenetxea. L'attaccante classe 2001, cresciuto nelle giovanili del club di San Sebastian, ha rinnovato il suo contratto con il club basco fino al 2030.

"È una grande soddisfazione rinnovare con la Real Sociedad. Il club ha un grande progetto per il futuro. Sono felice e grato. Siamo molto ansiosi ed entusiasti di affrontare questo mese in cui abbiamo tante cose in gioco", ha detto Barrenetxea dopo la firma.