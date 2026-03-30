Continuare a giocare, acquistare il Siviglia o ritirarsi: Sergio Ramos ora deve decidere

A 40 anni Sergio Ramos è ancora pronto per giocare e per disputare partite, ma attualmente non ha ancora deciso dove. Secondo quanto si legge su FootMercato.net, al difensore, a cui è scaduto a dicembre il contratto con il Monterrey, sono arrivate diverse offerte da Spagna, Europa e Medio Oriente, ma nessuna è stata accettata, visto che la priorità per lo spagnolo è la famiglia in questo momento.

Quello che è il suo sogno è tornare al Siviglia per la terza volta, ma la dirigenza non sembra essere intenzionata a intraprendere questa strada. I rapporti tra l'ex Real Madrid e la società restano comunque buoni e lui continua a tenersi in forma. L'altra opzione è la potenziale acquisizione del club andaluso, che renderebbe il suo futuro imprevedibile. Sergio Ramos è a un punto di non ritorno e deve scegliere cosa fare: ritirarsi, rimanere sul campo o diventare proprietario di una squadra.