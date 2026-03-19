Copa Sudamericana, stanotte il sorteggio dei gironi: River Plate e Neymar da tenere d'occhio
Nella notte italiana verranno sorteggiati gli 8 gironi della Copa Sudamericana 2026. Corsa alla Gran Conquista, chi succederà al Lanus? Ecco le 32 qualificate alla fase a gironi, suddivise per fasce di sorteggio:
TESTE DI SERIE: River Plate (Argentina), Racing Club (Argentina), Atlético Mineiro (Brasile), Sao Paulo (Brasile), Gremio (Brasile), Santos (Brasile), Olimpia (Paraguay), América de Cali (Colombia).
SECONDA FASCIA: San Lorenzo (Argentina), Tigre (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasile), Vasco da Gama (Brasile), Millonarios (Colombia), Palestino (Cile), Caracas FC (Venezuela, Cienciano (Perù).
TERZA FASCIA: Audaz Italiano (Cile), Independiente Petrolero (Bolivia), Blooming (Bolivia), Boston River (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Montevideo City Torque (Uruguay), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Macará (Ecuador).
QUARTA FASCIA: Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina), Juventud de Las Piedras (Uruguay), Recoleta FC (Paraguay), Botafogo (Brasile), Carabobo (Venezuela) O'Higgins (Cile), Alianza Atlético (Perù)