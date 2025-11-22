Una finale da infarto, il Lanus è campione della Copa Sudamericana 2025 ai rigori

È il terzo titolo internazionale della sua storia. Nella finale giocata questa sera contro i brasiliani dell'Atletico Mineiro, il Lanus si è imposto ai calci di rigore ed è diventato il nuovo campione della Copa Sudamericana 2025. Ad Asunción gli argentini hanno lasciato partire una festa sfrenata per aver conquistato la coppa e grandi festeggiamenti sono stati attribuiti all'eroe indiscusso, il para-rigori Nahuel Losada, che ha annullato 3 penalty agli avversari. Incluso l'ultimo decisivo ai danni di Vitor Hugo.

Dopo i 90 minuti, le squadre hanno chiuso sullo 0-0 in una gara molto equilibrata e al termine di due tempi supplementari, le sorti sono state decise al terno al lotto dei rigori. E grazie a Losada, il Lanús ha potuto celebrare un nuovo titolo e riporlo nella bacheca del club. Nel corso della sua storia, Lanús ha vinto 8 trofei: due tornei di Primera División del calcio argentino, tre coppe nazionali e due coppe internazionali.

I suoi due titoli nel campionato argentino sono arrivati nell’Apertura 2007 e nel Campionato 2016. In quell’anno 2016 ha vinto anche due coppe nazionali: la Copa Bicentenario e la Supercoppa Argentina. La sua terza coppa nazionale è la Copa Juan Domingo Perón del 1955, recentemente riconosciuta dall’AFA (Federcalcio argentina) come titolo ufficiale. Inoltre, il Granate ha due titoli internazionali: nel 2013 sollevò la Copa Sudamericana, mentre nel 1996 la Copa Conmebol.