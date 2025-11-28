Copa Sudamericana, definite le sedi per le finali del 2026 e 2027
Il Consiglio della CONMEBOL ha definito questo le città che ospiteranno le prossime due finali della CONMEBOL Sudamericana:
Nel 2026 la finale si giocherà a Barranquilla, città simbolo dello sport colombiano, che per la prima volta sarà teatro della partita decisiva della Grande Conquista.
Nel 2027 la finale si sposterà a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, che ospiterà per la prima volta anche la finale del torneo, segnando una pietra miliare per il calcio boliviano e per l'intera regione.
