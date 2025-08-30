Ufficiale Da Madrid a Siviglia, il Betis chiude un colpo per presente e futuro: Aitor Gismera dall'Atletico

Il Real Betis continua a investire sui giovani talenti del calcio spagnolo e annuncia l’ingaggio di Aitor Gismera dall’Atletico Madrid. Il centrocampista, 21 anni, ha firmato un contratto fino al 2027 e rinforzerà inizialmente il club di Siviglia, con la prospettiva di diventare presto una risorsa anche per la prima squadra di Manuel Pellegrini.

Cresciuto nel vivaio dei Colchoneros, Gismera era considerato uno dei prospetti più promettenti della cantera rojiblanca, tanto da essere convocato più volte da Diego Simeone per impegni di Liga e Champions League. Con la squadra riserve dell’Atletico ha totalizzato 83 presenze nelle ultime tre stagioni, maturando esperienza e continuità. Inoltre, vanta presenze con le selezioni giovanili spagnole Under 15, 16 e 19.

L’operazione, che inizialmente sembrava poter avvenire a parametro zero dopo la risoluzione del contratto con i madrileni, si è invece concretizzata attraverso un accordo tra i due club. Secondo Estadio Deportivo, non è escluso che l’Atletico abbia mantenuto opzioni future sull’atleta, come bonus legati al rendimento o un diritto di riacquisto.

Nelle sue prime parole da nuovo giocatore del Betis, Gismera ha espresso grande entusiasmo: “Sono molto felice di essere qui. È un grande club, con strutture impressionanti. Mi piace avere la palla, giocare con personalità ed essere protagonista”.