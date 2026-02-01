TMW Atalanta su Agustin Giay del Palmeiras. Ma è un obiettivo per l'estate, valutazione 15 milioni

L'Atalanta sta monitorando la situazione di Agustin Giay, difensore di fascia destra del Palmeiras, inseguito negli scorsi anni anche da Roma e Inter. Non sarà possibile chiudere l'accordo con il club brasiliano perché manca poco tempo, ma è un'idea per giugno, quando potrebbe esserci una rivoluzione sulla fascia destra. In primis Raoul Bellanova, ma anche un Marco Palestra che è seguito da tutte le big e ha una valutazione da oltre 40 milioni di euro. Sarà da valutare anche lo stesso Davide Zappacosta, classe 1992.

La valutazione del Palmeiras è di circa 15 milioni di euro, mentre l'idea sarebbe quella di cercare di offrire 13 milioni. Il suo agente è Leo Rodriguez, ex attaccante atalantino della prima esperienza di Antonio Percassi e che ha curato gli interessi, tra gli altri, anche di German Denis.

Così la situazione potrà sbloccarsi, eventualmente, nei prossimi mesi. Giay è uno dei nomi per il Mondiale nordamericano per i convocati dell'Argentina di Lionel Scaloni. "Giocare per la Nazionale argentina è il mio sogno più grande. Ogni allenamento, ogni partita, tutto ciò che faccio è con questo obiettivo in mente. Non c'è niente di più bello per un giocatore che rappresentare il proprio Paese, giocare in Copa America e in Coppa del Mondo. Do il massimo nel club affinché un giorno possa arrivare lì. Il club mi ha detto di aver ricevuto una chiamata e di essere al corrente. Certo, questo ti fa sognare un po', perché è lì che ogni giocatore vuole essere. E onestamente, se dicessi che non mi entusiasma, mentirei".