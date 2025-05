TMW Roma, contatti per Giay del Palmeiras: la situazione

vedi letture

Roma al lavoro sul mercato. Occhi puntati in Brasile. Nel mirino c’è Agustin Giay, terzino destro classe 2004 attualmente in forza al Palmeiras. Uno dei calciatori di riferimento della squadra brasiliana nonostante la giovane età. La Roma ha già avviato i primi contatti esplorativi. Giay è un’idea che può diventare concreta nelle prossime settimane. La valutazione del Palmeiras è di 17-18 milioni di euro.

Situazione in evoluzione. Giay pezzo pregiato del mercato del Palmeiras. La Roma studia la situazione e prova a sondare il terreno, in attesa di sferrare eventualmente il colpo decisivo. Agustin Giay era già un’idea di mercato per alcuni club italiani prima che approdasse in Brasile. Lo aveva adocchiato l’Atalanta come possibile rinforzo, poi il club brasiliano con un'offerta importante al San Lorenzo ha sbaragliato la concorrenza. Ma il mercato italiano torna a bussare. E adesso ci pensa la Roma…