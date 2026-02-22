TMW
Atletico Madrid, accordo ad un passo per Agustin Giay del Palmeiras
Un nuovo rinforzo per l'Atletico Madrid. Ad un passo l'accordo per Agustin Giay del Palmeiras. Trattativa serrata tra le parti e buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. Intesa di massima già raggiunta. Affare complessivo di poco inferiore ai 40 milioni. Un'operazione importante per un calciatore che era stato seguito con attenzione dall'Atalanta nello scorso mercato ma le tempistiche non hanno consentito di intavolare una trattativa. Ora l'Atletico Madrid mette la freccia. E Giay è ad un passo...
