Dalla Spagna: Iraola pronto a restare in Premier League. Sarebbe vicino al Crystal Palace
Dalla Spagna arrivano novità importanti sul futuro di Andoni Iraola, tecnico basco pronto a lasciare il Bournemouth al termine della stagione. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il suo futuro dovrebbe essere ancora in Premier League, visto che sarebbe vicino a un accordo con il Crystal Palace.
Da settimane il nome di Iraola è al centro di numerose indiscrezioni, soprattutto dopo l’annuncio del suo addio al Bournemouth previsto per giugno. Anche in Serie A diversi club hanno mostrato interesse nei suoi confronti, con la Fiorentina tra le società più attente alla situazione, complice la stima nei suoi confronti da parte del direttore sportivo Fabio Paratici.
Stando a quanto riferisce il media spagnolo, però, Iraola sarebbe ormai pronto a prendere il posto di Oliver Glasner sulla panchina del Crystal Palace. Intanto il club londinese è atteso questa sera dalla semifinale di ritorno di Conference League contro lo Shakhtar Donetsk.