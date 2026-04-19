Danso regala il pari al Brighton, Porro: "Non abbiamo tempo per gli errori, è il calcio"

Pedro Porro, terzino del Tottenham, ha parlato così a BBC Sport dopo il 2-2 contro il Brighton: "Penso che dopo la partita non ci sia tempo per la delusione. Per me e i miei compagni di squadra, la cosa migliore è continuare a spingere, continuare ad andare avanti".

"Penso che la squadra - prosegue lo spagnolo - oggi abbia giocato molto bene. Credo che il primo tempo sia stato ottimo per noi. La squadra ha pressato molto bene. Credo che la cosa più importante ora sia rimanere positivi".

Sull'errore di Kevin Danso, che ha portato alla rete del pari: "Penso che Kevin abbia giocato una grande partita oggi. Questo è il momento, non abbiamo tempo per gli errori. Questo è il calcio, può succedere. Per me oggi Kevin è stato determinante in campo".