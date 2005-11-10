Ufficiale Niente City, De Zerbi blinda Pedro Porro: ufficiale il prolungamento con il Tottenham

Pedro Porro resta con Roberto De Zerbi. Al netto degli interessamenti manifestati da altri club europei per il terzino spagnolo, invece il classe '99 rimarrà al Tottenham: ora è ufficiale il prolungamento firmato fino al 2031, con opzione di estensione per ulteriori 12 mesi, stando alle ultime indiscrezioni emerse in settimana. Oltre ad un adeguamento d'ingaggio. Una mossa atta ad allontanare soprattutto il Manchester City, che voleva affondare gli artigli sul giocatore. Niente da fare.

"Siamo lieti di annunciare che Pedro Porro ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club", l'incipit del comunicato ufficiale degli Spurs. Lo spagnolo ha collezionato 47 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, il dato più alto all'interno della rosa, e si è messo particolarmente in mostra nelle sette partite guidate da RDZ nelle cruciali settimane finali della stagione che hanno evitato la retrocessione.

Il direttore sportivo, Johan Lange, ha dichiarato: "Blindare il futuro di Pedro era una priorità importante per noi quest'estate. Nelle ultime tre stagioni e mezza ha fatto enormi progressi fino a diventare uno dei migliori terzini in circolazione, e il fatto che stia per giocare il Mondiale con la Spagna ne è la dimostrazione. Pedro è in un'età in cui può offrire leadership ed esperienza, pur avendo ancora margini di ulteriore crescita. Il suo carattere, la sua etica del lavoro e la sua qualità sono esattamente ciò che cerchiamo quando costruiamo una rosa capace di competere ai massimi livelli, e siamo felicissimi che abbia scelto di continuare il suo percorso con il Club".

Arrivato inizialmente in prestito dallo Sporting Lisbona alla fine della finestra di mercato invernale del 2023, Pedro ha collezionato 17 presenze nella seconda metà di quella stagione prima che il suo trasferimento diventasse a titolo definitivo. Il 26enne è stato fondamentale anche nella cavalcata trionfale in Europa League nel 2024/25, scendendo in campo in 13 delle nostre 15 partite e segnando un gol decisivo nella semifinale di ritorno contro il Bodo/Glimt che ci ha garantito un posto in finale. È poi partito titolare nella finale di Bilbao in cui abbiamo sollevato il trofeo della UEFA Europa League contro il Manchester United. E adesso affronterà i Mondiali con la Spagna negli USA, in Messico e in Canada.