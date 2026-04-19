Danso sbaglia, Tottenham ripreso. E il club denuncia: "Abominevoli insulti razzisti sui social"

Non ci sarebbe tempo per pensare ad altro che alla lotta per non retrocedere, ma certe situazioni richiedono reazioni immediate. Il Tottenham infatti ha condannato il "razzismo vile e deumanizzante" rivolto a Kevin Danso dopo il pareggio per 2-2 di ieri contro il Brighton. Il difensore austriaco, 27 anni, è stato responsabile dell'azione del pareggio di Rutter al 90'+5, risultato che ha lasciato gli Spurs a languire in zona calda. A -1 dalla salvezza.

Il club inglese ha dichiarato di aver denunciato alla polizia gli insulti razzisti rivolti al difensore centrale austriaco sui social media: "Dalla partita di ieri contro il Brighton, svoltasi durante il weekend 'No Room For Racism' della Premier League, Kevin Danso è stato, e continua a essere, oggetto di significativi e abominevoli insulti razzisti sui social media", ha dichiarato il Tottenham in un comunicato ufficiale. "Abbiamo sentito e visto un razzismo vile e deumanizzante. Un comportamento che costituisce senza dubbio un reato penale. Non sarà tollerato.

Il club sta intraprendendo un'azione immediata. Stiamo segnalando tutti i contenuti identificati alla Metropolitan Police e alle autorità competenti nei paesi di residenza dei colpevoli, oltre che alle relative piattaforme social. Insisteremo per ottenere l'azione legale più severa possibile contro ogni singola persona identificata. Kevin ha il nostro totale e incondizionato sostegno come giocatore e come persona. Nessuno in questo club sarà mai lasciato solo di fronte a tutto ciò", assicurano gli Spurs. "Nulla che riguardi lo stato di forma o la posizione in classifica può mai giustificare o spiegare l'abuso razzista. Non esiste alcun legame tra la prestazione in campo e il diritto di colpire un giocatore con la discriminazione. La critica alle prestazioni fa parte del gioco. Il razzismo no".