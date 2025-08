Ufficiale Un nuovo attaccante italo-belga per l'Anderlecht: Adriano Bertaccini firma fino al 2029

Nuovo attaccante per l'Anderlecht. Il club belga ha infatti ufficializzato l'arrivo dal Sint Truiden del centravanti Adriano Bertaccini, calciatore che nonostante le chiari origini italiane è nato a Charleroi nel 2000. Accordo trovato sulla base di un offerta da 5 milioni e un quadriennale offerto al calciatore. Questo il comunicato dell'Anderlecht:

"L'attaccante belga Adriano Bertaccini (24) si unisce all'RSC Anderlecht e firma un contratto con i Mauves fino al 2029. Bertaccini è un attaccante proveniente dall'STVV, squadra della Jupiler Pro League.

Adriano ha iniziato la sua carriera calcistica nello Sporting Charleroi e in seguito ha militato nelle giovanili di Standard Liegi, Club Brugge e KRC Genk. Nel 2019, è stato ceduto in prestito dal Genk al Deinze. Si è poi trasferito in Austria, dove ha giocato per l'SC Austria Lustenau. Dopo una stagione, è tornato in Belgio e ha giocato per il Thes Sport e l'RFC Liegi, prima di unirsi all'STVV nel 2024. Con la squadra di Sint-Truiden, Bertaccini ha segnato 26 gol e fornito 6 assist in 50 partite. Adriano ha anche rappresentato il Belgio a vari livelli internazionali giovanili.

Il direttore sportivo Olivier Renard: "Con Adriano Bertaccini, stiamo inserendo un attaccante versatile che si adatta perfettamente al profilo che stavamo cercando. È belga, conosce bene il campionato e ha statistiche importanti. Oltre alle sue doti realizzative, porta con sé carattere e mentalità, dando sempre il 100% in campo. La sua versatilità offre inoltre all'allenatore ulteriori opzioni tattiche".