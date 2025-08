Ufficiale Newcastle, Ramsdale è il nuovo portiere: "Ritrovare Mister Howe mi ha convinto a venire"

Adesso è ufficiale, nuovo portiere per il Newcastle che si assicura l'inglese Aaron Ramsdale. Il giocatore arriva in prestito dopo aver trascorso la scorsa stagione al Southempton. Questa la nota dei Magpies:

"Il Newcastle United ha completato l'ingaggio del portiere Aaron Ramsdale con un contratto di prestito stagionale.

Il ventisettenne si unisce al club dal Southampton, dove ha trascorso la stagione 2024/25, dopo essere arrivato ai Saints dall'Arsenal la scorsa estate. Durante il suo periodo con i Gunners, Ramsdale ha aiutato la sua squadra a raggiungere il secondo posto in Premier League nella stagione 2022/23, stagione in cui ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore dell'Inghilterra ed è stato convocato per la Coppa del Mondo FIFA in Qatar. Prima di unirsi all'Arsenal, Ramsdale ha iniziato la sua carriera professionistica con lo Sheffield United prima di trasferirsi all'AFC Bournemouth, dove Eddie Howe gli ha fatto esordire nella massima serie nel 2019. Nel corso della sua carriera in Premier League, il portiere ha collezionato 183 presenze e mantenuto la porta inviolata per 41 volte.

Dopo aver firmato per il Newcastle United, Ramsdale ha dichiarato: "È fantastico essere qui. Ho sempre amato venire qui e ho visto quanto possano essere appassionati e rumorosi i tifosi. Ho sempre sognato di giocare al St. James Park. Avere questa divisa addosso, con il bel distintivo della Champions League sulla manica, mi rende molto felice. Lavorare di nuovo con l'allenatore e il suo staff tecnico è un grande stimolo per me. Hanno già avuto una grande influenza sulla mia carriera e l'allenatore mi ha trasformato da uomo a calciatore professionista al Bournemouth. Mi ha davvero insegnato i trucchi del mestiere. Howe e il suo staff tecnico sono stati un punto di forza fondamentale per convincermi a venire qui".

L'allenatore Eddie Howe ha dichiarato: "Aaron è un portiere eccezionale che aggiunge ulteriore qualità ed esperienza internazionale alla nostra squadra. Avendo già lavorato con lui in passato, so cosa può apportare dentro e fuori dal campo, non vediamo l'ora di accoglierlo nel gruppo".