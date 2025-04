Ufficiale Domenec Torrent lascia l'Atletico de San Luis: "Rispettiamo la sua decisione"

Lo spagnolo Domenec Torrent, 61enne ex vice di Pep Guardiola al Barcellona, al Bayern Monaco e al Manchester City, lascia l'Atlético de San Luis dopo meno di un anno. Lo ha annunciato il club messicano attraverso i canali ufficiali: "Il Club Atlético de San Luis informa i suoi tifosi, i media e tutti i tifosi che il direttore tecnico Domènec Torrent e il suo staff tecnico hanno deciso di porre fine al loro mandato di allenatore della prima squadra.

Da parte dell'istituzione, rispettiamo e accettiamo questa decisione personale e professionale e desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Domènec e al suo team per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante tutto il loro mandato. Il suo periodo nel club si è tradotto in importanti successi sportivi che hanno contribuito alla crescita della nostra istituzione".

In carriera Torrent ha guidato il Girona (da marzo 2005 a giugno 2006) e poi, dopo la collaborazione con Guardiola, anche New York City, Flamengo e Galatasaray. Tutte esperienze non proprio indimenticabili e ora si prepara ad affrontare una nuova tappa della carriera.