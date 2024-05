Ufficiale L'ex vice di Guardiola sbarca in Messico: Torrent è il nuovo allenatore del San Luis

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Atletico de San Luis ha annunciato il nome del nuovo allenatore. È lo spagnolo Domenec Torrent, 61enne ex vice di Pep Guardiola al Barcellona, al Bayern Monaco e al Manchester City.

In carriera ha guidato il Girona (da marzo 2005 a giugno 2006) e poi, dopo la collaborazione con Guardiola, anche New York City, Flamengo e Galatasaray. Tutte esperienze non proprio indimenticabili, ma ora è pronto a ripartire con rinnovate ambizioni.