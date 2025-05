Ufficiale Monterrey, scelto il nuovo tecnico: l'ex vice di Guardiola allenerà Sergio Ramos

Lo spagnolo Domenec Torrent, 61enne ex vice di Pep Guardiola al Barcellona, al Bayern Monaco e al Manchester City, aveva lasciato l'Atlético de San Luis tre settimane fa ma ha deciso di restare in Messico. È lui, infatti, il successore di Martin Demichelis sulla panchina dei Rayados di Monterrey, club che disputerà la prossima Coppa del Mondo per Club.

Ecco il comunicato ufficiale: "Per perseguire i suoi obiettivi sportivi, il Club de Fútbol Monterrey annuncia di aver raggiunto un accordo con l'allenatore catalano Domènec Torrent per assumere la direzione tecnica dei Rayados. Una volta firmato il contratto, Domènec e il suo staff tecnico si uniranno alla squadra e inizieranno i preparativi per la Coppa del Mondo per club FIFA del 2025.

Torrent, 62 anni, vanta una carriera lunga più di tre decenni nel calcio professionistico, esperienze in club internazionali d'élite e la capacità di attuare uno stile di gioco equilibrato, dinamico e competitivo. Ha iniziato la sua carriera di allenatore all'età di 29 anni al CE Farners in Catalogna. Il salto di qualità nella carriera di Domènec avvenne nel 2007, quando entrò a far parte dello staff tecnico di Pep Guardiola nel Barcellona B. Successivamente, si unì a Guardiola nello staff tecnico della prima squadra del Barcellona (2008-2012), con la quale vinse 14 titoli nazionali e internazionali.

La sua collaborazione con lo staff tecnico di Guardiola è proseguita al Bayern Monaco in Germania (2013-2016), dove ha vinto 7 titoli, tra cui 3 Bundesliga consecutive, 2 Coppe di Germania, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa del mondo per club. Successivamente, al Manchester City in Inghilterra (2016-2018), Torrent ha contribuito alla vittoria della Premier League e della Coppa di Lega inglese. Durante la sua permanenza nel Barcellona, ​​nel Bayern Monaco e nel Manchester City, Torrent ha contribuito alla conquista di 23 titoli: 2 UEFA Champions League, 3 campionati spagnoli, 3 Bundesliga, 1 Premier League, 3 Coppe del mondo per club, 2 Supercoppe europee e 9 Coppe e Supercoppe nazionali.

Nel 2018 ha accettato la sua prima sfida come direttore tecnico del New York City FC nella Major League Soccer (MLS). Durante il suo mandato (2018-2019), ha guidato la squadra statunitense alla sua migliore stagione regolare di sempre, ottenendo il record di 64 punti nella Eastern Conference e qualificando il club per la prima volta alla CONCACAF Champions League. Torrent ha allenato il Flamengo del Brasile nel 2020. Nella stagione 2021-2022 è passato al Galatasaray in Turchia. È arrivato in Messico nel 2024 per allenare l'Atlético de San Luis nella BBVA MX League. Nel suo primo torneo, l'Apertura del 2024, ha stabilito il record del club di 30 punti in una stagione regolare e si è qualificato per le semifinali.

Torrent si unisce a Rayados portando con sé esperienza internazionale, la capacità di lavorare con squadre di alto livello e una profonda conoscenza del calcio messicano. Grazie alla guida del tecnico catalano e al talento della squadra, Rayados cercherà di competere ai massimi livelli a partire dalla prossima competizione: la Coppa del Mondo per Club FIFA".