Dro ha scelto il PSG ma non ha aumentato il minutaggio: in Spagna sono preoccupati
L'inizio dell'avventura di Dro Fernández con il Paris Saint-Germain sta diventando motivo di dibattito - e anche di preoccupazione - in Spagna. Il centrocampista 18enne, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio iberico, sta infatti faticando a trovare spazio nella sua nuova esperienza in Ligue 1.
L’inserimento del giovane talento nel sistema di Luis Enrique si è rivelato finora complesso. Il tecnico spagnolo continua a puntare con decisione su un centrocampo consolidato, formato da Vitinha, Warren Zaïre-Emery e João Neves, lasciando al giovane ex blaugrana solo spezzoni di partita. La concorrenza interna, inoltre, potrebbe aumentare ulteriormente con il rientro imminente di Fabián Ruiz dall’infortunio.
Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il dato più significativo riguarda il minutaggio: con il PSG ha collezionato appena 235' in 7 presenze, non molto lontani dai 150 spalmati in 5 partite con i blaugrana. Un segnale che evidenzia la difficoltà di imporsi in un contesto tattico molto più competitivo e selettivo. Al momento, il suo impiego resta marginale anche nelle partite di alto livello, dove il tecnico preferisce affidarsi all’equilibrio del blocco titolare. In questo scenario, il giovane talento dovrà sfruttare ogni occasione per convincere lo staff tecnico e non perdere terreno anche in vista della prossima stagione.