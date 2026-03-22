Barcellona, senti Dro dopo il primo gol con il PSG: "Luis Enrique mi ha dato fiducia"

Otto milioni, un futuro enorme davanti e il primo gol con la maglia del Paris Saint-Germain trovato dopo appena 221 minuti disputati. Questo è il quadro generale di Dro Fernandez, trequartista spagnolo di appena 18 anni che il club transalpino ha avuto la prontezza di sfilare al Barcellona da sotto il naso per aggiudicarsi un astro nascente del calcio che verrà.

"L'allenatore mi ha dato la sua fiducia, sono felice di aver segnato questo gol", ha commentato appena dopo la vittoria per 4-0 contro il Nizza ai microfoni di Ligue 1 +. "Non sapevo fosse il 100° gol della stagione del PSG, è un onore per me. Sono contento di aver aiutato la squadra e di aver segnato, è ancora meglio", la dichiarazione emozionata del classe 2008, che non dimenticherà certo il 22 marzo 2026. A segno dopo nemmeno due mesi completi di trasferimento dal Barcellona.

Luis Enrique, tecnico del PSG che ha voluto fortemente Dro a gennaio, ha invece detto ai microfoni di Ligue 1+: "(...) Ci sono molti giocatori che non trovano tanto spazio ma che oggi ne hanno approfittato, come Beraldo e Dro. Sono contento. La gioia per il gol di Dro? Segnare il primo gol a 18 anni è importante. Sono molto felice per lui", ha confidato l'allenatore spagnolo. "Questo tipo di vittoria rafforza i legami della squadra. È il momento chiave, il più importante, perché è il momento di concretizzare vincendo i trofei. È l'ultima sosta per le nazionali prima del Mondiale ma, come squadra, il rientro sarà fondamentale. Aspetterò di vedere come torneranno i giocatori".