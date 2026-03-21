Il Barcellona piange: a 18 anni Dro Fernandez segna il suo primo (magico) gol con il PSG

C'era da immaginarselo, dopo il polverone sollevato dal presidente del Barcellona Joan Laporta in persona per aver perso un talento cristallino e puro come Dro Fernandez a metà stagione. Sono bastati solo 8 milioni di euro al Paris Saint-Germain e un'opera di convincimento ben riuscita da Luis Enrique per portare il 18enne spagnolo cresciuto nel segno della Masia fino al Parco dei Principi e all'ombra della Tour Eiffel quasi due mesi fa.

"Il trasferimento di Dro è stato un vero e proprio tradimento da parte del suo agente Ivan de la Peña. Un colpo al cuore. Con Jorge Mendes abbiamo trattenuto Lamine Yamal; con De la Peña non ci siamo riusciti. È stato un danno enorme", ha ricordato di recente il numero uno del club blaugrana. Lo stesso Laporta che si mangerà una volta di più le mani di fronte al traguardo tagliato dal baby talento di casa con la maglia del PSG indosso.

Infatti, in occasione della partita contro il Nizza questa sera, Dro è entrato dalla panchina al minuto 76 e dopo appena una manciata di minuti è andato a segno. Il primo gol con la maglia del PSG, a 18 anni, in 7 partite totali disputate. Raccolto l'imbucata da assist di Dembelé, l'ex Barcellona ha subito puntato e saltato il diretto avversario con un controllo magico per aprire il piattone del 3-0. Un sigillo impresso in appena tre partite da titolare e 221 minuti complessivi trovati finora per il classe 2008.