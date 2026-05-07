È strapotere inglese: per la prima volta almeno una finalista in tutte e tre le coppe europee
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C'è una prima volta storica per il campionato di Premier League, in questo momento per distacco il più competitivo d'Europa. L'Inghilterra in questa stagione 2025-26 avrà infatti una finalista in ognuna delle tre coppe europee, e non era mai successo prima.
Le tre finaliste inglesi in Europa
L'Arsenal affronterà il Paris Saint-Germain in finale di Champions League il prossimo 30 maggio alle ore 18 a Budapest.
L'Aston Villa affronterà il Friburgo in finale di Europa League il prossimo 20 maggio alle ore 21 a Istanbul.
Il Crystal Palace, infine, affronterà in finale di Conference League il Rayo Vallecano il prossimo 27 maggio alle ore 21 a Lipsia.
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