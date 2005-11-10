Ufficiale È finita tra Kimpembe e Qatar SC: dopo nemmeno un anno l'ex PSG è libero sul mercato

Presnel Kimpembe dura poco meno di un anno al Qatar SC: l'ex difensore del PSG lascia dopo 11 presenze. Ora è free agent

"Anche a me piace molto Presko, ma questa è la vita. È stato infortunato. Da quasi tre anni, ed è un peccato perché è un giocatore di altissimo livello". Si era lasciato pubblicamente così Luis Enrique con Presnel Kimpembe, difensore francese finito in un buco nero di problemi e ostacoli in carriera per via del maledetto infortunio al tendine d'Achille che lo ha costretto a salutare il Paris Saint-Germain. A settembre 2025 scelse di ricominciare altrove, lontano dall'Europa, al Qatar SC ma dopo quasi un anno ha deciso di salutare.

È finita

Il 30enne francese ha messo fine alla sua avventura con il club qatariota, come ufficializzato da quest'ultimo tramite la nota seguente: "Il Qatar SC annuncia la separazione dal difensore francese Presnel Kimpembe dall'organico della prima squadra. Il club ringrazia Kimpembe per il periodo trascorso in squadra e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera". Ora l'ex PSG è svincolato e dunque libero di firmare con qualsiasi altro club.

L'identikit

Bandiera del PSG, dove ha militato per vent'anni e fin dalle giovanili del club transalpino, Kimpembe era reduce da due stagioni quasi interamente trascorse ai box per infortunio prima di approdare al Qatar SC. Qui ha collezionato 11 presenze complessive tra tutte le competizioni, concentrato prevalentemente tra i mesi di settembre e novembre 2025.