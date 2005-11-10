Ufficiale L'Ipswich Town risponde alle rivali: 23 milioni per Fatawu, arriva dal Leicester

L'Ipswich Town si adegua al livello della Premier League e spende 23 milioni di euro per Fatawu, 22enne ghanese: ha firmato fino al...

Per restare in Premier League e reggere il livello esigente del massimo calcio inglese, l'Ipswich Town ha annunciato l'arrivo dell'esterno offensivo Abdul Fatawu dal Leicester City: un'operazione da 23,4 milioni di euro. Il 22enne ghanese ha firmato con il club fino all'estate del 2031 un contratto quinquennale. Dopo la firma con i Blues, il giocatore raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro estivo di La Manga, in Spagna, già nel corso di questa settimana.

Prime parole

"Sono orgoglioso di aver firmato per l'Ipswich Town", ha dichiarato Fatawu. "L'ambizione del club è davvero stimolante e non vedo l'ora di dare il mio contributo nell'avvicinamento alla nuova stagione di Premier League. Dopo aver parlato con l'allenatore (Gary O'Neil, ndr), so bene cosa ci si aspetta da me e non vedo l'ora di conoscere i compagni e mettermi al lavoro. Ho affrontato l'Ipswich diverse volte durante la mia esperienza in Inghilterra e so quanto sia caloroso il pubblico di casa, quindi sono entusiasta di giocare per loro e mostrare ciò che so fare".

Parla l'allenatore

Il tecnico dell'Ipswich Town, Gary O'Neil, ha dato così il benvenuto all'esterno classe 2004: "Abdul è un profilo giovane che ha già maturato una buona esperienza ad alti livelli e siamo felici di averlo con noi. Possiede spiccate qualità fisiche e tecniche, si trova a suo agio con il pallone tra i piedi ed è in grado di puntare l'avversario negli uno contro uno: ci offrirà ottime varianti tattiche all'interno della rosa. Dopo aver rappresentato il suo Paese ai Mondiali di quest'estate, so che ha una grande voglia di iniziare a lavorare in vista del campionato di Premier League".