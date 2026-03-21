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Emre Can dopo il rinnovo: "Grato per il supporto, voglio tornare per contribuire ai successi"

Emre Can dopo il rinnovo: "Grato per il supporto, voglio tornare per contribuire ai successi"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:26Calcio estero
Michele Pavese

Dopo il rinnovo del contratto con il Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2027, il capitano Emre Can ha espresso tutta la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dal club e si è proiettato con entusiasmo verso il futuro. Il direttore sportivo Lars Ricken ha descritto Can come un lottatore nato, "proprio il tipo di giocatore che vogliamo vedere a Dortmund". Fermo a causa di un brutto infortunio, il classe 1994 aveva il contratto in scadenza a fine stagione.

"È da tempo che sono qui", ha dichiarato Can nel suo primo intervento dopo la firma. "Dopo più di sei anni posso dire senza dubbio di essere un tifoso del Borussia, dentro e fuori. Sono estremamente orgoglioso di poter giocare per questo club". Il centrocampista ha poi aggiunto che il suo obiettivo principale è tornare in campo nelle migliori condizioni fisiche: "Sono felice di restare al Borussia Dortmund. Ringrazio il club per il supporto; iIl mio obiettivo è tornare in campo il prima possibile. Ora concentrerò tutte le energie per tornare in forma e al massimo, pronto a dare il mio contributo alla squadra".

Una dichiarazione con cui l'ex giocatore della Juventus ribadisce il suo legame profondo con il club giallonero e l’intenzione di guidare i compagni sia dentro che fuori dal campo anche nella prossima stagione.

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