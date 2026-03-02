Quale futuro per Emre Can dopo la rottura del crociato? Il rinnovo era un passo, ma ora...

Il silenzio del post-partita diceva già molto. Emre Can, capitano del Borussia Dortmund, ha lasciato lo stadio sorretto dalle stampelle, con lo sguardo perso e la consapevolezza che qualcosa di serio fosse accaduto. Poco prima, anche Leon Goretzka si era avvicinato per informarsi sulle sue condizioni, mentre i compagni intuivano la gravità del momento.

Durante la gara, Can aveva già lanciato segnali d’allarme. Due duri contrasti con Konrad Laimer lo avevano lasciato a terra dolorante, con la mano sul ginocchio destro. Nonostante ciò, il trentaduenne aveva scelto di stringere i denti, respingendo persino l’ingresso di Ramy Bensebaini. “Ha voluto continuare, è stata una sua decisione”, ha spiegato Niko Kovač. “Ma dopo il secondo episodio era chiaro che non fosse più possibile”. Le prime sensazioni non erano buone e il giorno dopo è arrivata la conferma più temuta: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Un colpo pesantissimo, che rischia di tenerlo fuori fino all’inizio della prossima stagione, dopo un’annata già segnata dai problemi fisici.

L’infortunio complica anche i piani del Dortmund. In difesa Kovač è già in emergenza senza Niklas Süle e Filippo Mané, e l’addio invernale di Aaron Anselmino ha ridotto ulteriormente le opzioni. Contro il Monaco, Bensebaini è stato adattato a destra nella linea a tre, con Waldemar Anton centrale e Nico Schlotterbeck a sinistra, una soluzione tutt’altro che ideale.

Sul tavolo c’è anche il futuro contrattuale di Can, in scadenza in estate. Le trattative per il rinnovo erano avviate, con una proposta al ribasso e più legata alle prestazioni. Ora - scrive Kicker - tutto andrà rivalutato. “Emre avrà il nostro pieno supporto”, ha assicurato il ds Sebastian Kehl. L’addio appare improbabile, ma il Dortmund sa già che in estate dovrà intervenire pesantemente in difesa.