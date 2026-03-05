Emre Can proseguirà al Dortmund. Rinnovo in arrivo nonostante la rottura del crociato
Emre Can proseguirà la sua carriera al Borussia Dortmund. Lo annuncia il direttore sportivo del club, Lars Ricken. Nel corso di un'intervista ai quotidiani del Funke Media Group il dirigente ha dichiarato: "Nutriamo un enorme rispetto per Emre. È anche per questo che vogliamo sostenerlo nel suo percorso di recupero oltre il 30 giugno e prolungare il suo contratto in scadenza".
Ricordiamo che Emre Can ha subito un grave infortunio nel corso del Klassiker dell'ultimo weekend. La diagnosi è quella della rottura del legamento crociato sinistro. 32 anni, l'ex Juventus è in scadenza di contratto col Dortmund. Ancora per poco.
